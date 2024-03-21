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MLB》只投1局就用43球被打爆！ 山本由伸寫紀錄竟與曹錦輝有關

2024/03/21 21:20

山本由伸。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸今日在大聯盟生涯初登板遭震撼教育，只投1局就退場痛失5分，同時寫下一項與台灣投手曹錦輝有關的紀錄。

山本由伸挑戰大聯盟最高殿堂，在季前與道奇簽下一張12年3.25億美元天價合約，也是投手史上最大約，未料今日初登板面對教士大亂調，只投1局就被KO退場，用球數多達43球，被打4支安打，失5分責失，投出2三振、1保送，另有1暴投、1次觸身球。

《SB Nation》記者史蒂芬（Eric Stephen）表示，山本由伸用球數43球是自2015年美國時間7月25日曹錦輝投出44球以來，在投不超過1局的道奇投手中，用球數最多的人。

曹錦輝該役後援0.2局，被狂敲7支安打、包括挨2轟，狂失6分責失被打爆。

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