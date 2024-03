MLB》只投1局就用43球被打爆！ 山本由伸寫紀錄竟與曹錦輝有關

山本由伸。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸今日在大聯盟生涯初登板遭震撼教育,只投1局就退場痛失5分,同時寫下一項與台灣投手曹錦輝有關的紀錄。

山本由伸挑戰大聯盟最高殿堂,在季前與道奇簽下一張12年3.25億美元天價合約,也是投手史上最大約,未料今日初登板面對教士大亂調,只投1局就被KO退場,用球數多達43球,被打4支安打,失5分責失,投出2三振、1保送,另有1暴投、1次觸身球。

請繼續往下閱讀...

《SB Nation》記者史蒂芬(Eric Stephen)表示,山本由伸用球數43球是自2015年美國時間7月25日曹錦輝投出44球以來,在投不超過1局的道奇投手中,用球數最多的人。

曹錦輝該役後援0.2局,被狂敲7支安打、包括挨2轟,狂失6分責失被打爆。

Yamamot's 43 pitches are the most by any Dodgers pitcher in an outing of 1 IP or less since Chin-hui Tsao tossed 44 pitches on July 25, 2015https://t.co/H6XCPEBnap