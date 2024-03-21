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瑞士賽》「左手重砲」林俊易連得4分大逆轉戚又仁 本季四度晉級男單8強

2024/03/21 21:50

林俊易。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今天在超級300系列瑞士羽球公開賽，以17：21、21：11、21：19逆轉隊友戚又仁，本季第4度挺進BWF世界巡迴賽男單8強，也保有拚巴黎奧運門票的機會。

世界排名22的林俊易本季首站超級1000系列馬來西亞公開賽更闖進4強，締造生涯最佳成績，只是來到歐洲賽場僅德國公開賽打進8強，上週全英公開賽更是一輪遊，昨他以21：18、21：13拍落新加坡世界冠軍駱建佑。世界排名38的戚又仁去年印度西德莫迪國際賽捧冠，也是生涯首座超級賽冠軍，在上週法國奧爾良大師賽也打進4強，兩位台灣好手過去國際賽兩度交鋒各取1勝。

林俊易首局僅開始有獲得2：1領先，再來就一路苦追，即使12：17落後打出4：1攻勢追近，卻因自己的失誤接連丟分，由戚又仁先下一城。林俊易第二局換邊後也逐漸找回優勢，戚又仁也開始出現不少失誤，小林成功扳回一城。

林俊易在決勝局6：9下連拿4分超前，戚又仁也是有所回應再添2分，以11：10進入技術暫停，而林俊易11：12因撲球造成膝蓋流血，得請求醫療暫停，大會也花了一段時間整理場地，雖然小林一度獲得1分超前，戚又仁也反擊並來到19：17，但林俊易沒有慌了手腳，先連下3分率先獲得賽末點，最後更是在網前壓制戚又仁，完成逆轉。

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