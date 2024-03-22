瑞士賽》李洋／王齊麟決勝局連得8分「定桿」對手 晉級8強

李洋、王齊麟（左）。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男雙李洋／王齊麟今天凌晨在超級300系列瑞士羽球公開賽，在決勝第三局一鼓作氣連得8分，最終以21：19、19：21、21：17擊敗世界排名26的日本組合岡村洋輝／三橋健也，挺進男雙8強。

世界排名第10的李洋／王齊麟在東京奧運奪下金牌後曾面臨低潮，去年7月在日本公開賽奪冠後，慢慢找回狀態，並於杭州亞運摘下銅牌，只是今年開季成績依然平平，直到上週全英公開賽才打進8強。

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榮膺男雙第2種子的李洋／王齊麟首輪以21：7、21：9輕取巴西法里亞斯（Fabricio Farias）／席爾瓦（Davi Silva），今日面對岡村洋輝／三橋健也則是陷入激戰之中。

李洋／王齊麟首局幾乎一路領先，甚至最多有5分優勢，但岡村洋輝／三橋健也很快就迎頭趕上，還將分數追成19：19，麟洋配靠對手回球底線出界拿到局點，再來則是幸運翻網球有驚無險先拿一局。岡村洋輝／三橋健也在第二局則是積極反撲，李洋／王齊麟雖然追到16：16平手，甚至化解對方兩個局點，無奈最後還是功虧一簣，只能延長戰線。

李洋／王齊麟第三局跟岡村洋輝／三橋健也互有領先，日本組合甚至一度來到17：13，正當以為麟洋配大勢已去，兩人突然連線成功，一鼓作氣連掃8分，漂亮將對手「定桿」。

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