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桌球》「最強阿嬤」倪夏蓮直落三解決南韓削球美女 勇奪貝魯特支線賽女單冠軍

2024/03/22 07:08

60歲老將倪夏蓮贏得貝魯特支線賽女單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕盧森堡「最強阿嬤」倪夏蓮，今天凌晨在WTT貝魯特支線賽女單決賽，只花了20分鐘就以11:9、11:5、11:5擊退南韓削球美女徐孝元，勇奪冠軍及125分積分。

這也是倪夏蓮繼去年7月在哈維若夫支線賽打敗劉馨尹奪冠後，第二度在WTT賽事封后，並以60歲又8個月再度刷新自己保持的WTT史上最老冠軍紀錄。

世界排名59的倪夏蓮寶刀未老，獨特的左手直板顆粒打法，讓她成為世界桌壇的長青樹，她在8強賽先以直落三解決印度雙打好手A.穆克吉；4強再以3:0擊退世界排名39的陳思羽，決賽遭遇世界排名36的徐孝元，除了第1局戰況較緊繃，之後都未遭遇太多抵抗，直落三快意獲勝。

上週剛和德努特在新加坡大滿貫賽摘下女雙銅牌的倪夏蓮表示，她在打完大滿貫賽後馬不停蹄來到離以哈戰爭地區不遠的黎巴嫩，主要是為了爭搶巴黎奧運積分，因為她和混雙搭檔馬拉丹諾維奇距離奧運門票只差一點點。

倪夏蓮表示，混雙能夠入選奧運是全盧森堡人民的期盼，作為盧森堡的形象大使，又是在第一線的運動員，她有責任和義務盡最大努力去實現這個願望。

男單方面，世界排名103的印度好手賈納納塞卡倫，挾著4強賽扳倒頭號種子莊智淵的餘威，決賽再以6:11、11:7、11:7、11:4逆轉同胞塔卡爾，奪下生涯首座WTT男單冠軍。

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