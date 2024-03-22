大聯盟韓國賽掀熱潮 台北巨蛋指日可待

〔中央社〕美國職棒大聯盟拓展海外市場，韓國賽掀熱潮；據了解今年1月台灣某運動行銷公司高層赴洛杉磯，見道奇主管，擬以巨蛋為主場引進大聯盟海外賽。

挾著大谷翔平的世界級人氣，洛杉磯道奇與聖地牙哥教士在韓國首爾高尺天空巨蛋進行2場海外開幕賽；儘管美國本土關注程度有限，但在韓國、日本、台灣等亞洲棒球國家掀起熱潮。

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大聯盟韓國賽在美國本土熱度不如亞洲，主要原因是時差。比賽時間在西岸時間凌晨3時，願意半夜起床看轉播的球迷極少，大多是道奇、教士死忠球迷。

名義上稱為開幕賽，實際上其他28支球隊仍在春訓，一個星期之後3月28日才是全體開幕日。提早一週比賽原因在於：遠征亞洲運送人員、物資是件大工程，兩隊去回都要調整時差。

美國屬地主義強烈，球迷支持本地球隊。洛杉磯、聖地牙哥這兩隊在春訓期間到地球另一頭比賽，對大多數球迷而言，只算正規球季開打之前的開胃菜。

海外賽的意義偏重宣傳。今年安排4次海外比賽，韓國賽之前，3月初到多明尼加打熱身賽，之後安排了4月底在墨西哥、6月初英國倫敦的海外例行賽。

大聯盟歷年9度到海外開幕賽，最久可回溯到25年前，即1999年洛磯與教士到墨西哥打開幕賽，後來到過日本、波多黎各、澳洲。其中東京巨蛋舉行過5次大聯盟海外開幕賽。

大聯盟是職業棒球龍頭，每年創造10億美元收益。但全球範圍來看，棒球發展仍然遠不及足球龐大版圖與商機。足球年產值超過110億美元。從2008年之後，奧運把棒球踢出常設項目，不利棒球推廣。

大聯盟2006年起主辦世界棒球經典賽（WBC）在一定程度上試圖扭轉「棒球只有美國人在玩」這樣的印象，在東亞、拉丁美洲帶動國際賽的熱潮，同時炒熱商機。

31年前，台灣在1993年就有大聯盟球隊來比賽。當年中華職棒聯盟邀請洛杉磯道奇隊，10月底在台北市立棒球場打國際邀請賽。

2010年道奇台灣賽、2011年MLB全明星賽，都有大聯盟級球星到台灣，足跡遍及新莊、洲際、澄清湖球場。比賽對手是台灣職棒球員，友誼賽性質濃厚。

但像大聯盟韓國賽一樣，把正規球季賽搬到海外，成績納入正式紀錄的大聯盟海外賽，還沒有在台灣發生。

過去大聯盟球星來台，受限於場地品質，無法全力展現球技。2011年交流賽時，甚至發生高國輝在洲際球場滑壘骨折憾事。台灣過去幾年承辦經典賽，大聯盟每次都派專家來台協助，大修場地。

但2023年底啟用的台北巨蛋，場地水準是現今台灣最佳，讓這件事情成真的機會變得更高了。大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）去年談到未來海外賽可能地點時，曾提到台灣。

據了解，台灣一家運動行銷公司高層，今年1月親赴洛杉磯，與道奇主管碰面、瞭解權利金報價，準備以台北巨蛋為場地，邀請大聯盟球隊到台灣比賽。但因巨蛋剛啟用，籌備時間匆促，未能在今年舉行。（編輯：楊昭彥）1130322

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