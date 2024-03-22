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網球》詹皓晴、吳芳嫺首輪落敗 邁阿密台將就看球后謝淑薇女雙出擊

2024/03/22 07:10

謝淑薇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTA千分等級的邁阿密網賽，本屆共3組台將人馬角逐女雙，詹皓晴、吳芳嫺先後首輪落敗，今晚就看回鍋女雙世界球后的謝淑薇出擊。

「台灣一姊」謝淑薇上週攜手比利時梅騰絲（Elise Mertens）於印地安泉網賽掄元，本週順勢重返女雙No.1，最佳拍檔的「台比聯軍」，同樣在邁阿密榮膺頭號種子，首輪遭遇西班牙布莎（Cristina Bucsa）／俄國潘諾娃（Alexandra Stepanova） ，可望開胡收下16強門票。

謝淑薇／梅騰絲重新合拍本季狀況甚佳，今年元月贏得澳洲公開賽大滿貫女雙冠軍，歷經中東低潮，印地安泉默契再升溫，「謝梅配」5連勝、1盤未失第二度封后，如今在被稱「陽光雙賽」的邁阿密再出發，正是奪冠大熱門 。

此外，詹皓晴／墨西哥歐爾摩絲（Giuliana Olmos）以3：6、1：6不敵俄國人馬亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）／克羅瑪查娃（Irina Pavlovna Khromacheva）； 至於吳芳嫺／烏克蘭奇琴諾克（Nadiia Kichenok）歷經搶10纏鬥，4：6、6：4、9：11惜敗給日本青山修子／塞爾維亞克魯尼琪（Aleksandra Krunic）。

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