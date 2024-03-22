網球》老將穆雷邁阿密激戰開胡 躋身喬科維奇、蠻牛30勝俱樂部

穆雷。（資料照，今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕邁阿密網賽男單首輪，穆雷（Andy Murray）歷經2小時48分鐘激戰，終以4：6、6：3、6：4大逆轉身體不適的義大利後輩對手貝雷蒂尼 （Matteo Berrettini ），36歲英國老將辛苦開胡，也成為賽史第3位集滿30場勝利的現役球星。

這項ATP千分等級的大師賽，與上週印地安泉並稱北美「陽光雙賽」。穆雷在硬地球場的底線對峙中後來居上，僅出現20個非受迫失誤，反觀貝雷蒂尼則有44個，「這對我來說顯然是場重要勝利。」

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賽後在轉播鏡頭寫下：「老狗的生活還沒結束。」的穆雷表示，開賽熱機有點慢，還好從第一盤中段到比賽結束都打得很好，「我創造很多機會，而他在比賽結束時有點掙扎。第2盤和第3盤開始，我利用這點，尤其第3盤起步迅速，最後發球也不錯。」傷癒復出的貝雷蒂尼，第2盤2 ：5落後時，27歲的他因頭暈要求醫生測量血壓，再上陣也難以扭轉頹勢 。

曾於2009年、2013年兩度邁阿密奪冠的穆雷，已和「三巨頭」中的納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）躋身30勝俱樂部，西班牙「蠻牛」擁有40勝，至於塞爾維亞世界球王則在南佛羅里達州拿到44勝。

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