晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

體壇》建立國民健康資料庫 國家運科中心、台灣體大簽合作備忘錄

2024/03/22 07:20

國家運科中心董事長吳誠文（左起）、台體大校長許光麃。（國家運科中心提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年9月揭牌的國家運動科學中心，已與台灣體育運動大學簽署合作備忘錄（MOU），國家運科中心董事長吳誠文表示，除了建立頂尖選手資料，將來也要涵蓋全民運動領域，期許打造國民健康資料庫，為全天下人謀福利。

簽署MOU儀式在台灣體大進行，校長許光麃指出，藉由雙方交流活動，將來可以人盡其才，不管台體大或國家運科中心，都能更進一步相互支援，「非常感謝國家運科中心提供機會，我們來為國家打造更好的願景，提供我們運動員更好的運科跟服務。」吳誠文表示，國家運科中心在政府全力支持及全體同仁努力之下，開始和各大專校院合作、簽約，「很榮幸，能夠得到台體大青睞，願意跟我們簽訂合作協議，之前已和成功大學、台北市立大學簽訂合作協議，而北市大跟台體大，就是台灣最早培育運動員和體育專長師資的學校。。」

吳誠文直言，運科中心首要任務就是協助提升台灣運動競技水準，傳統運動科學研究要更上層樓；第二個目標則為全民運動領域，這非常困難，因為運動科學研究都針對頂尖運動員量身訂做，而全民運動若資料擷取數量不夠大，就會影響研究數據，也無法推廣。吳誠文強調，台灣是科技王國，將來若有科技產品應用到廣泛休閒運動人口，產值會非常大，現在不管學者或產業界，都開始了解運動科技，藉由科技力量、雲端設備運算等來分析幫助。

「將來要建立的不只有頂尖選手資料，而是變成國家運動資料庫。」吳誠文強調，這也是下任總統賴清德重要政策，國家運動科學中心協助國民健康，希望大學、研究機構、產業等領域，大家一起努力完成任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。