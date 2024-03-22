體壇》建立國民健康資料庫 國家運科中心、台灣體大簽合作備忘錄

國家運科中心董事長吳誠文（左起）、台體大校長許光麃。（國家運科中心提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕去年9月揭牌的國家運動科學中心，已與台灣體育運動大學簽署合作備忘錄（MOU），國家運科中心董事長吳誠文表示，除了建立頂尖選手資料，將來也要涵蓋全民運動領域，期許打造國民健康資料庫，為全天下人謀福利。

簽署MOU儀式在台灣體大進行，校長許光麃指出，藉由雙方交流活動，將來可以人盡其才，不管台體大或國家運科中心，都能更進一步相互支援，「非常感謝國家運科中心提供機會，我們來為國家打造更好的願景，提供我們運動員更好的運科跟服務。」吳誠文表示，國家運科中心在政府全力支持及全體同仁努力之下，開始和各大專校院合作、簽約，「很榮幸，能夠得到台體大青睞，願意跟我們簽訂合作協議，之前已和成功大學、台北市立大學簽訂合作協議，而北市大跟台體大，就是台灣最早培育運動員和體育專長師資的學校。。」

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吳誠文直言，運科中心首要任務就是協助提升台灣運動競技水準，傳統運動科學研究要更上層樓；第二個目標則為全民運動領域，這非常困難，因為運動科學研究都針對頂尖運動員量身訂做，而全民運動若資料擷取數量不夠大，就會影響研究數據，也無法推廣。吳誠文強調，台灣是科技王國，將來若有科技產品應用到廣泛休閒運動人口，產值會非常大，現在不管學者或產業界，都開始了解運動科技，藉由科技力量、雲端設備運算等來分析幫助。

「將來要建立的不只有頂尖選手資料，而是變成國家運動資料庫。」吳誠文強調，這也是下任總統賴清德重要政策，國家運動科學中心協助國民健康，希望大學、研究機構、產業等領域，大家一起努力完成任務。

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