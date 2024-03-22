網球》台塑燃星計畫14年投3.5億 許育修飲水思源獻亞運金牌

網球好手許育修（左）致贈亞運金牌表達感謝。（網協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2011年啟動的「台塑燃星計畫」，迄今已進入第14年，投入資金近3.5億台幣，自青少年就受到贊助的網球「台灣一哥」許育修，特地獻上去年杭州亞運男雙金牌表達感恩之意。

「台塑燃星計劃暨台塑未來之星」今年贊助26位選手，包括網球、桌球、撞球和羽球，其中男網許育修、撞球世界排名第3的吳坤霖等人飲水思源 ，把個人在去年國際舞台征戰的佳績致贈給贊助單位，並由台塑企業暨王詹樣公益信託總管理處總經理室協理林振添代表接收。

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自17歲起就長期受到「燃星計畫」幫助的許育修，提到剛轉職業時，一年幾乎打25到30站比賽，出國每站開銷都很多，台塑企業的支持讓他無後顧之憂，全心為了圓夢而到各地奮戰，如今24歲自認大器晚成的許育修說：「從青少年轉到職業是非常辛苦的階段，自己要按部就班適時調整，逐漸增加競爭力。其實我的排名也沒很快就往上升，能夠堅持到現在真的很開心。」

林振添表示，包括桌球「小林同學」林昀儒和網球「夜市球王」曾俊欣等好手，都是未滿20歲就接受台塑企業暨王詹樣公益信託贊助，很榮幸能用實際行動力挺這群深具潛力的優秀年輕選手，也希望未來還有更多的體壇新星崛起，讓台灣在國際舞台發光發熱。

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