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瑞士賽》17歲美少女宮崎友花逆轉印度辛度 8強交手大堀彩

2024/03/22 07:08

日本17歲美少女宮崎友花逆轉印度名將辛度。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本17歲美少女宮崎友花延續奪本季首冠的氣勢，今天凌晨在超級300系列瑞士羽球公開賽，以16：21、21：19、21：16逆轉世界排名11的印度名將辛度（Pusarla V. Sindhu），挺進女單8強。

實力外貌兼具的宮崎友花，前年奪世界青年羽球錦標賽女單金牌，是日本備受期待的明日之星。她上週參加法國奧爾良大師賽，由於比賽和超級1000系列全英公開賽撞期，宮崎友花也榮膺女單第3種子，並一路過關斬將，決賽中以21：18、21：12擊敗隊友明地陽菜，搶下本季首冠。

挾著冠軍氣勢的宮崎友花世界排名也升至27席，只是這次遇到世錦賽金牌得主及東京奧運、里約奧運都有獎牌進帳的辛度，宮崎友花雖然首局讓出，但第二局最多領先5分，雖然辛度一度又追平，宮崎友花頂住壓力，再把戰線延長。

宮崎友花在決勝局就證明年輕就是本錢，幾乎都能維持領先，在16：14領先先是利用多拍來回，讓辛度直接把球打向地上，加上還有一記幸運翻網球，直接連拿4分，並手握6個賽末點，最終也成功打敗強敵，挺進女單8強。

宮崎友花下一輪將交手日本學姊「空靈女神」大堀彩，她在16強鏖戰3局才以20：22、21：8、21：16氣走丹麥選手潔克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt）。

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