MLB》貝茲6打點猛打賞差點追平94年紀錄 道奇主帥盛讚是道奇火星塞

貝茲。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇核彈頭貝茲（Mookie Betts）昨日在南韓首爾海外開幕戰敲出本季大聯盟的第一轟，他個人繳出4安猛打賞，灌進6分打點，寫下隊史游擊手單場第2多的打點紀錄，可惜道奇終場以11：15不敵教士。

貝茲在開幕系列賽手感火燙，首場繳出單場雙安1打點，昨日第2戰單場敲出4安，打回6分，包括5局下的中外野2分砲，打擊率高達0.667。貝茲單場6打點也追平了隊史游擊手單場第2多的紀錄，也是自2017年透納（Trea Turner）之後的隊史第6人，再度有道奇游擊手達成這樣的壯舉，1930年萊特（Glenn Wright）所創下的單場7打點仍是隊史紀錄。

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值得一提，南韓知名汽車品牌「現代汽車」是這次大聯盟首爾海外系列戰的贊助商，在這2戰當中擊出全壘打的球員送出IONIQ 5車款電動轎車。因此貝茲這支全壘打不但是大聯盟本季首轟，也將讓他獲得一台免費轎車。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也盛讚貝茲的火燙表現，「這場打擊大戰非常精采，貝茲是球隊的火星塞，只要他一點燃，球隊火力就會出來，他做了我們需要他做的一切。」

儘管打擊發揮出色，貝茲賽後認為自己的防守還要再加強，因為自己對自己的要求很高，希望可以再做到更好。

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