MLB》美媒揭水原一平說謊！ 大谷翔平直到最大轉捩點才發現不對勁

大谷翔平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平被其前翻譯水原一平盜竊450萬美元的案件引起軒然大波，《ESPN》調查記者湯普森（Tisha Thompson）在節目上透露整起事件轉捩點，便是首爾戰G1的會議。

在《ESPN》節目上，湯普森在知曉大谷翔平的名字被牽扯進一宗加州的案件後便與同事展開調查，後續他們獲得與水原一平專訪的機會，在起初90分鐘的採訪中，水原一平坦承自己因為賭博導致欠下大筆賭債，因此向大谷翔平要求協助，最終大谷翔平登入他自己的帳號並為他還款。

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但事件卻戲劇性大逆轉，大谷翔平的律師事務所聲稱這是一起大宗竊盜案，湯普森表示，那是在他們正準備要發布水原一平專訪之前，接著湯普森提到首爾戰第一場比賽後道奇隊召開的會議，當時道奇老闆表示將有一則故事要出現，水原一平便起身道歉，並坦承自己因非法賭博欠下大筆賭債，而且有賭博成癮。

大谷翔平與翻譯水原一平。（資料照）

由於事發突然，會議中有其他球員便疑惑道：「蛤，什麼？」隨後道奇總管表示，大谷翔平付了那些賭債。湯普森提到，大谷翔平的英文並不流利是眾所周知的，但他的英文能力仍足以讓他明白當下情況不對勁。因此在會議後大谷翔平便開始有所疑問，他去詢問另一位翻譯了解事情經緯，而直到此時大谷才發現自己帳戶的錢是去了哪裡，用途為何。

湯普森表示，他們在調查的過程中確實有發現2筆屬於大谷翔平帳號的50萬美元匯款，但消息來源以及水原一平本人都透露還有更多匯款，至少8到9筆。會議發生後湯普森打給水原一平，詢問他是否在採訪中欺騙了他，水原回答是。接著水原表示大谷翔平根本就不知道那是運動博弈的賭債，而且大谷翔平根本沒有幫他付錢，也因此目前最大的問題，便是那些款項是怎麼從大谷翔平的帳號匯出去的。

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