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MLB》牽涉金額估破210億！ 大谷翔平遭爆簽「婚前協議書」

2024/03/22 10:17

棒壇超級巨星大谷翔平近日風波纏身，約一年前簽署的「婚前協議書」21日也遭日媒揭露。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕棒壇超級巨星大谷翔平近日風波纏身，除了貼身翻譯水原一平被爆簽賭外，約一年前簽署的「婚前協議書」21日也遭日媒揭露。本週1家大型律師事務所高層受訪證實，大谷去年曾到該事務所洽談契約，後來得知是1份婚前協議書。

綜合媒體報導，由於婚前協議書在日本相當罕見，每年簽訂僅數十份，爆料的律師事務所高層因此推斷，「如果對方是『大谷翔平』的話，那麼提出請求的人就極有可能是他」。

大谷的妻子田中真美子曾是日本職籃選手，去年4月突然宣布離隊，符合婚前協議書簽訂的時間點。該名律師事務所高層透露，去年大谷尚未公布婚訊，「消息早已在事務所內部傳開」。

在美國，職業運動選手簽署婚前協議相當普遍，通常規定配偶離異時，可分得共同財產的20%至30%。熟悉婚前協議的1名日本律師因此推斷，依大谷的身價，婚前協議牽涉金額可能高達1000億日圓（約新台幣210.5億元）。

熟悉婚前協議的日本律師認為：「這樣的情況只有幸福的夫妻才有可能出現。這（離婚）可能不會發生，但仍為最壞情況做好準備，可能是成為頂尖運動員的條件。」

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