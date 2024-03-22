手球》漳和國中師生盃手球賽稱霸男女隊雙冠軍 海山獲高中組冠軍

新北市漳和國中參加師生盃手球賽稱霸，獲得男女隊雙冠軍。（漳和國中提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕全國師生盃手球錦標賽於日前在桃園市立體育館舉行，去年國中女子組封后的漳和國中，冠軍戰面對中部手球名校崇倫國中，展現強大戰力，再度登上國中女子組后座，國中男子組漳和國中隊也一路過關宰將，拿下王座，稱霸國中手球界。

校方表示，參加師生盃手球賽的各隊奮戰不懈，漳和女子隊中先在預賽A組勝桃園山腳國中，再以17：13小勝中市崇倫國中，然後以17比18小輸新北新莊國中，以分組第二晉級，複賽第一場面對南部強權高雄陽明國中，對手國三部分主力未出戰，實力有落差，輕鬆以21比6提前結束比賽，準決賽挑戰預算沒敗績的新北蘆洲，雙方纏鬥至延長加賽10分鐘才以27：22，打進冠軍戰，終場再度對決崇倫國中，以14比8獲勝，衛冕成功。

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漳和男子隊和女生一樣都發揮團隊戰力，在高達21隊競爭最激烈的國男組，預賽勝高雄文山國中，再贏強敵中市大甲國中，和彰縣埔心國中，複賽先嬴新北新莊國中，對戰強權北市麗山國中也獲勝。

準決賽以27比17贏台中崇倫，再挑戰桃園新明國中，雙方競爭強度高，一度落後4分，後調整戰術，逆轉以29：20打敗新明封王，新明在追分過程中一球員跌倒癲癇發作，可見比賽激烈程度。

至於競爭同樣激烈最受關注的高中男生組，新北海山高中以33：32一分之差氣走北市成淵高中，也是一樣衛冕成功，季軍戰北市麗山高中則是一度落後超過10分，逆轉以29比27勝過中部手球強權大甲高中。

校方表示，台灣手球運動屬冷門項目，近年來因為經費少，加上少子化、運動風氣偏重棒球、籃球等因素影響，國內手球運動日漸沒落，除新北、台中、北市、桃園和高雄外，多數縣市都已經沒有基層學校的手球隊，然而手球屬亞運、奧運正式競賽項目，漳和國中長期培養手球國手，終能再度於全國性賽事創下佳績。

新北市漳和國中參加師生盃手球賽稱霸，獲得男女隊雙冠軍。（漳和國中提供）

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