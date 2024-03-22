NBA》班切羅繳20分大三元 魔術大勝鵜鶘奪5連勝

班切羅繳出生涯第2場大三元。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕魔術一哥班切羅（Paolo Banchero）今天對戰西部勁旅鵜鶘繳出生涯第2場大三元，率隊以121：106擊敗鵜鶘，近期拉出一波5連勝。

魔術克服首節落後12分的劣勢，安東尼（Cole Anthony）和，F.華格納（Franz Wagner）聯手率隊打出33：10的攻勢，幫助球隊上半場以47：36領先。魔術在下半場一度將領先優勢擴大至20分，鵜鶘球星英葛蘭（Brandon Ingram）第三節因左膝受傷提前退場，儘管鵜鶘墨菲（Trey Murphy III）、「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）和麥考倫（CJ McCollum）在下半場力挽狂瀾仍是功虧一簣，魔術終場以121：106贏球，中斷鵜鶘的3連勝，魔術近23場贏下18勝。

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班切羅上半場手感不佳，前10投盡墨包括2顆罰球，上半場只拿下4分，但進入下半場後漸入佳境，繳出20分、11助攻和10籃板，這是他生涯第2場大三元，也是隊史自培頓（Elfrid Payton）之後再度有人達成單季2場大三元的紀錄。蘇格斯（Jalen Suggs）攻下全場最高的22分，F.華格納則挹注18分。

鵜鶘以墨菲的21分最佳，Z.威廉森有20分、7籃板和2抄截，麥考倫貢獻18分。

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