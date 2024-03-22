NBA》勇士小心！ 火箭大場面後飆7連勝、逼近附加賽席次

德羅森與布魯克斯兩人因為德羅森對格林惡意犯規後起衝突，最終兩人都被驅逐出場。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕儘管近期當家中鋒森根（Alperen Sengun）受重傷例行賽可能報銷，但火箭依舊打出驚人氣勢，在今天以127：117擊敗公牛後收下7連勝，目前距離附加賽西部第10名的勇士僅有2.5場勝差。

森根受傷後，2021年選秀榜眼格林（Jalen Green）跳出來扛下進攻重擔，今天他一共上場40分1秒，斬獲全隊最高的26分。本月格林場均可以轟下26.6分，6.1籃板與3.4助攻，好表現率領火箭奪下自2021年以來最長的7連勝，3月至今10場比賽僅吞1敗。

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火箭與公牛本場比賽在第三節上演大場面，德羅森（DeMar DeRozan）於第三節還剩下6分02秒，火箭84：75領先時衝撞格林導致他痛倒在地，布魯克斯（Dillon Brooks）上前為隊友理論，結果德羅森轉身時直接用手肘肘擊布魯克斯的下巴導致衝突升級，最終德羅森被吹判2級惡意犯規遭驅逐出場，布魯克斯被判技術犯規，也遭到驅逐出場。

在激情過後雙方繼續奮戰，火箭靠著優異的板凳戰力分出勝負，蘭德爾（Jock Landale）17分12籃板5助攻，J.格林（Jeff Green）14分7籃板、哈勒戴（Aaron Holiday）15分，最中火箭就以10分之差贏下勝利。

Dillon Brooks and DeRozan ejected after scuffle pic.twitter.com/tdnMKNxZvt — Bleacher Report （@BleacherReport） March 22, 2024

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