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NBA》東契奇轟34分空拋厄文灌籃 獨行俠勝爵士重返西部第6

2024/03/22 13:28

東契奇妙傳給厄文上演空中接力灌籃。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠一哥「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）今天對戰爵士繳出34分、9籃板和8助攻，更與厄文（Kyrie Irving）聯手上演漂亮的空中接力灌籃，獨行俠終場以113：97大勝，重返西部第6，卡位最後一張取得直通季後賽席位的機會。

爵士首節以27：26領先獨行俠，但加佛德等人在次節開局率隊打出11：2的攻勢超前，東契奇上半場就轟下21分，獨行俠取得53：42的大幅領先。獨行俠下半場持續擴大領先優勢，最多領先達19分，終場就以113：97輕取爵士，賞給對手4連敗，這也是獨行俠近8場的第7勝。

東契奇此役繳出34分、9籃板和8助攻的全能數據，加佛德（Daniel Gafford）貢獻24分、7籃板和5助攻，厄文有16分、7助攻和5籃板；爵士以馬卡南（Lauri Markkanen）的21分最佳，塞克斯頓（Collin Sexton）挹注20分、5助攻，K.喬治（Keyonte George）有18分、5助攻。

東契奇。（今日美國）

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