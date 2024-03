NBA》東契奇轟34分空拋厄文灌籃 獨行俠勝爵士重返西部第6

東契奇妙傳給厄文上演空中接力灌籃。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠一哥「歐洲金童」東契奇(Luka Doncic)今天對戰爵士繳出34分、9籃板和8助攻,更與厄文(Kyrie Irving)聯手上演漂亮的空中接力灌籃,獨行俠終場以113:97大勝,重返西部第6,卡位最後一張取得直通季後賽席位的機會。

爵士首節以27:26領先獨行俠,但加佛德等人在次節開局率隊打出11:2的攻勢超前,東契奇上半場就轟下21分,獨行俠取得53:42的大幅領先。獨行俠下半場持續擴大領先優勢,最多領先達19分,終場就以113:97輕取爵士,賞給對手4連敗,這也是獨行俠近8場的第7勝。

東契奇此役繳出34分、9籃板和8助攻的全能數據,加佛德(Daniel Gafford)貢獻24分、7籃板和5助攻,厄文有16分、7助攻和5籃板;爵士以馬卡南(Lauri Markkanen)的21分最佳,塞克斯頓(Collin Sexton)挹注20分、5助攻,K.喬治(Keyonte George)有18分、5助攻。

東契奇。(今日美國)

LUKA DONCIC TO KYRIE IRVING FOR THE ALLEY OOP JAM pic.twitter.com/0wd9BrnCEE