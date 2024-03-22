T1》史瓦帝尼總理來台走訪獵鷹主場 一粒擔任禮賓小組

Wing Stars螢螢、一粒、林浠及昆昆協助擔任禮賓小組。（台鋼獵鷹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟台南台鋼獵鷹的球隊高層，接待台灣邦交國史瓦帝尼（Kingdom of Eswatini）戴羅素（Russell Dlamini）總理、夫人與隆寇凱拉（Lonkhokhela）親王等外賓，並由Wing Stars四位成員螢螢、一粒、林浠及昆昆協助擔任禮賓小組。

史瓦帝尼與我國建交56年，兩國堅實邦誼，此次外賓團訪台除分別拜會總統與副總統外，也南下台南預計參訪國立成功大學，值得一提的是，外交部聽聞戴羅素總理喜愛籃球運動，便安排外賓團走訪主場位於台南嘉南藥理大學紹宗體育館的台鋼獵鷹籃球隊。

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獵鷹指出，戴羅素表示自己很喜歡籃球，此次拜訪台鋼獵鷹使他更了解職業籃球隊，希望之後有機會能與獵鷹合作，期待史國也能有像台鋼集團一樣發揮社會責任的公司，願意支持籃球運動。

另外，獵鷹球團為了歡迎戴羅素總理的到來，特別邀請Wing Stars四位成員螢螢、一粒、林浠及昆昆協助擔任禮賓小組，更準備了繡有總理中文姓名「戴羅素」棒球帽、訂製球衣背號1號，並同樣印有總理中文姓名的球衣外，更由柯納（Raoul Korner）總教練代表贈送全隊簽名球以茲紀念。戴羅素總理也是做足了準備，觀看完球員練習後，換上運動服，在場上小試身手，展現投籃英姿，最後更是意猶未盡的結束來訪行程。

獵鷹以5勝15負位居墊底，與排名在前的台北戰神有1.5場勝差，而他們本週輪空並無比賽。

台鋼獵鷹接待史瓦帝尼外賓。（台鋼獵鷹提供）

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