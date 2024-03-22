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網球》何時能擺脫傷勢復出？ 納達爾：不敢做太多預測了

2024/03/22 11:44

納達爾。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕因傷不斷推延復出日的納達爾（Rafael Nadal），目標是能在歐洲紅土賽季回歸，但他也強調，自己已經不敢做太多預測。

納達爾去年因傷幾乎整季休兵，今年年初才在布里斯本回歸，無奈因傷勢反覆，讓他在澳網、杜拜和印地安泉賽前宣告退出，他的健康狀態能否負荷一場大賽，也成為外界關注焦點。

納達爾近期出席自己基金會的活動分享近況，他表示，會盡最大努力爭取展開紅土賽季，這也是他的最大目標，「但對於未來會發生什麼，我也不敢說什麼，因為很不幸的，最近對於未來的預測真的太困難了。」

雖然傷勢造成不斷缺陣，納達爾強調，他並沒有停止訓練或備戰，而是努力復出，只是沒能參加計劃中想打的比賽，「希望這種情況可以改變，但你們也能想像得到，我自己也說不清楚，因為我也不知道未來會怎樣。」

對於媒體追問是否保持樂觀的話題，納達爾也說自己很務實，「我是不是樂觀都沒關係，我是現實主義者，過去一年半的時間我都沒什麼可能去競爭，所以現在目標是找回競爭力，一天一天努力觀察。」

納達爾說，「我的努力不是非要馬上怎樣，而是一天一天腳踏實地，做自己該做的事，有機會重回球場，剩下就看還能堅持多久。」

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