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PLG》季後賽拉警報！勇士找來曾在PBA砍41分的洋將救低迷戰績

2024/03/22 11:49

臺北富邦勇士簽約泰勒（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕挑戰4連霸的PLG台北富邦勇士，本季排名卻跌到第5名，為了挽救積弱不振的戰績也持續調整洋將戰力，今天再宣布簽約洋將泰勒（Tyler Bey）、釋出賽爾登（Wayne Selden Jr.）。

賽爾登於本季季中加盟勇士，僅出賽4場，場均繳出15分、3籃板、3助攻的數據，數據不算特別出色，勇士球團也認為，狀態未達預期與團隊陣容規劃故釋出。

至於新補進的泰勒，身高201公分、體重98公斤，現年26歲，資料顯示，他擁有優異體能條件、爆發力及彈跳能力，於2020年開啟職籃生涯，曾效力於NBA獨行俠、NBA發展聯盟、以色列一級聯賽與菲律賓職籃，2023-24賽季效力於菲律賓職籃，出賽22場，場均貢獻25.8分、13籃板、2.3抄截、2.3助攻，更曾單場繳出41分成績，未來他將披上30號球衣加盟富邦勇士。

距離4月3日的註冊大限日期將近，勇士持續調整戰力，積極調整符合團隊之理想陣容，勇士領隊蔡承儒表示：「泰勒是位運動能力出色的雙能前鋒，進攻和防守端都可裡可外，同時有很好的團隊意識和企圖心，先前就有在追蹤他的身手和動向，希望他的加盟能幫助球隊成績越來越好，朝團隊目標邁進。」

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