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中職》李多慧重磅加盟味全龍！ 最強外援攜手啦啦隊女神林襄

2024/03/22 12:01

李多慧加盟味全龍。（味全龍提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕味全龍球團今日宣布，李多慧以Dragon Beauties Captain的全新身分正式入團！這位舞技超群、活力滿分的強力外援，將在3月30日至31日的台北大巨蛋開幕戰與小龍女一同登場，為龍隊應援加油。

李多慧以絕佳的舞蹈實力和出色表演技巧而聞名，上場應援時熱情洋溢的可愛表情包更是吸引全場目光，因此味全龍球團極力邀請李多慧入團擔任Dragon Beauties Captain，與隊長小映一同與Dragon Beauties小龍女攜手合作，為球迷帶來更加亮眼的觀賽體驗。

去年球季，李多慧被封為是龍隊奪勝的「幸運女神」，今年龍隊將要迎接衛冕王座的挑戰，球團也期盼李多慧的賣力應援，能夠激勵球員奪下每場比賽勝利，為新球季注入更多勝利元素！同時，味全也力邀李多慧作為味全旗下品牌代言人，不僅期待李多慧展現與味全品牌相契合的活力形象，更希望一同攜手為消費者帶來全新美好體驗

而李多慧將於3月30日在韓國、臺灣同步發行全新個人單曲《HUSH》，並規劃於4月4日在台北舉辦粉絲見面會，4月6日則會在龍隊天母主場帶來精彩演唱，歡迎球迷粉絲敬請期待。

衛冕軍味全龍於休賽季展開大規模補強，除了球員外，啦啦隊「小龍女」也迎來一位強力新成員。擁有250萬粉絲，在日本被譽為「啦啦隊奇蹟」的超人氣女神林襄，如今再度迎來李多慧，可說是場內場外都有看點。

超人氣女神林襄加入小龍女。（資料照，味全提供）

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