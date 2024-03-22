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NBA》力拚不用打附加賽！ 布克30分率太陽逆轉老鷹

2024/03/22 13:39

布克（右）拿下全場最高30分，D.穆雷（左）有29分9籃板10助攻4抄截全能表現。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鳳凰城太陽目前正在想辦法脫離附加賽區間，今天在主場迎戰老鷹雖一度落後達14分，最終仍逆轉以128：115贏球，再加上今天國王爆冷不敵巫師，太陽排名爬升到西7，暫時落後給西6的獨行俠，但兩隊沒有勝差。

老鷹首節用精準三分雨給太陽下馬威，開賽不久便將比分拉開到25：11，太陽雖苦苦追趕，仍以30：37結束第一節。次節太陽回神，靠著杜蘭特（Kevin Durant）以及歐尼爾（Royce O'Neale）各11分進帳，半場打完反以65：60超前老鷹。

第三節老鷹將分差追趕到3分落後，不過第四節太陽開節就拉開分差，甚至一度在畢爾（Bradley Beal）與波爾（Bol Bol）的連續三分彈領先14分。不過老鷹沒有放棄，在剩下5分多鐘時追到5分差，此時太陽三巨頭跳出來，杜蘭特、畢爾、布克（Devin Booker）三人連得7分拉開比數，最終太陽就以13分差贏下勝利。

此役老鷹D.穆雷（Dejounte Murray）拿下29分9籃板10助攻4抄截的全能表現，杭特（De'Andre Hunter）也有22分4籃板進帳，卡培拉（Clint Capela）13分10籃板收穫雙十。太陽布克30分領銜，杜蘭特拿下19分4籃板，畢爾12分9助攻，板凳今天表現最亮眼的是E.戈登（Eric Gordon）的21分，歐尼爾（Royce O'Neale）也有14分進帳。

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