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PLG》換不停！富邦勇士找來本季第11位洋將 超越前三季總和

2024/03/22 12:41

勇士目前陣中僅辛特力、強森（見圖）為不動洋將，但辛特力後續因傷被註銷。（資料照，富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕在PLG勇奪三連霸的台北富邦勇士，本季戰績僅排第五，遑論挑戰四連冠，現在連季後賽資格都有危險，在主力辛特力因傷倒下後，找不到最佳洋將組合也成為戰績不佳的最大癥結點。

勇士過去陣容不太有變動，塞瑟夫、辛特力更是從元年就效力迄今的洋將，強森是上季3連霸的FMVP，但衛冕軍本季的洋將來來去去，今天再宣布泰勒（Tyler Bey），他也是球隊今年加入的第11位洋將。

勇士目前陣中除了有辛特力、強森為不動洋將，在辛特力因傷遭註銷後，球隊也持續尋找可用之兵，已經結束合約的有巴爾菲特（Sedrick Lee Barefield）、石門（Stephen Zimmerman Jr.）、布朗（Taylor Braun）、沛登（Justin Patton）、梅克（Matur Maker）、賽爾登（Wayne Selden Jr.），另有剛加入的伊貝（Prince Ibeh）、泰勒。

會造成勇士洋將不斷變動的因素之一，除了是PLG本季宣布更改洋將制度，開放註冊5名洋將，每場可登錄3人，此外，也是因為勇士本季戰績不佳，尤其在辛特力因傷無法再上場後，一直找不到適合填補他位置的人選。

過去3連霸時期，勇士合計只用過6位洋將，但今年就出現11位不同的洋將面孔，成為本季換外援換最多的球隊，甚至比墊底的高雄鋼鐵人8人還多，而在PLG 4月3日球員註冊大限截止前，可能還會有變動。

PLG賽程進入下半季衝刺階段，前四名才能打進季後賽，勇士以11勝14負排第五，與第四的攻城獅有2場勝差，能否前進季後賽成為一大挑戰。

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