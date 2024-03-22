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中職》昔被戲稱「龍隊幸運女神」 味全領隊說明延攬李多慧的理由

2024/03/22 12:49

李多慧加盟味全龍。（圖片取自IG）

〔記者倪婉君／台北報導〕味全龍今天宣布延攬韓籍啦啦隊女神李多慧加入「小龍女」，也是繼迎來前樂天女孩林襄後的又一重大補強。味全領隊丁仲緯今天表示，球團一直有在構思要延攬不同國籍的啦啦隊成員，這次團隊也很努力跟李多慧溝通，希望帶給球迷不同的風貌。

李多慧過往在韓職起亞虎主場應援時被球迷封為「勝利妖精」，但去年4月14至16日，她首度在樂天桃猿主場亮相應「猿」時，樂天卻遭到來訪的味全龍3連戰橫掃，也讓她被戲稱是「龍隊幸運女神」。如今味全正式迎來這位「幸運小龍女」，也期待她和另一超人氣女神林襄聯手在3月30日開幕戰於大巨蛋亮相。

丁仲緯指出，「包括日、韓或美國，球團一直有在通盤考量，想要延攬不同國籍的啦啦隊成員，也在團隊的努力下，這次有機會能跟李多慧合作。」李多慧的背號維持82號，也就是代表南韓國碼的號碼。

至於龍隊為李多慧打造全新身分「Dragon Beauties Captain」，丁仲緯也進一步指出，希望她能和今年新任隊長小映一起合作，「團隊有跟多慧溝通負責的範圍跟定位，希望帶給球迷不同的感受，重要的是與球迷一同替場上的球員加油。」

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