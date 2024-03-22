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HBL》南山高中逆轉勝奪冠！韓國瑜向球員喊話：有朝一日參選立委

2024/03/22 13:33

新北市南山高中獲得本屆HBL男子組冠軍，奪冠隊職員22日拜會立法院，院長韓國瑜出面恭賀，並打趣勉勵同學未來「參選立法委員」。（記者羅沛德攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕3月17日登場的112學年度HBL高中籃球甲級聯賽冠軍戰，由新北市南山高中對戰新竹市光復高中，南山從落後拚命追趕，終場領先2分奪得本屆男子組冠軍，創下隊史第8冠。立法院長韓國瑜今日在立法院接見南山高中冠軍隊球員，更向學生們喊話，「有朝一日你們也能參選立法委員。」

韓國瑜上午主持立法院院會，把握中午休息時間前往議場外廣場，與立院副院長江啟臣一同接見國南山高中籃球隊球員，並手持籃球與球員們合影。

韓國瑜也在現場向學生們高呼，「恭喜大家得到冠軍，有朝一日你們也能參選立法委員，全國總冠軍為你們驕傲，謝謝。」

新北市南山高中獲得本屆HBL男子組冠軍，奪冠隊職員22日拜會立法院，院長韓國瑜出面恭賀，並打趣勉勵同學未來「參選立法委員」。（記者羅沛德攝）

新北市南山高中獲得本屆HBL男子組冠軍，奪冠隊職員22日拜會立法院，院長韓國瑜出面恭賀，並打趣勉勵同學未來「參選立法委員」。（記者羅沛德攝）

立法院長韓國瑜今日在立法院接見南山高中冠軍隊球員。（記者林哲遠攝）

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