晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》約基奇繳30分大三元 小波特飆破隊史三分紀錄退尼克

2024/03/22 14:23

金塊約基奇和小波特。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天對戰尼克繳出本季第22場大三元，小波特（Michael Porter Jr.）更打破隊史單季最多三分球紀錄，金塊終場以113：100大勝，中斷尼克近期的4連勝。

約基奇此戰繳出30分、14籃板和11助攻，進帳本季22場大三元，生涯共累積127場大三元，高居歷史第4多，距離排名第3的湖人傳奇名將魔術強森（Magic Johnson）只差11場。

小波特飆進3顆三分球，轟下全場最高的31分，外帶8籃板，單季三分球來到193顆，打破了1996-1997賽季艾利斯（Dale Ellis）所寫下的192顆隊史單記三分球紀錄。

金塊總教練馬龍（Michael Malone）盛讚小波特完成了一項偉大的突破，就是因為本季保持健康出賽69場才能夠打破紀錄，球隊非常需要他。他也認為還剩12場比賽要打，球隊仍需要保持現狀和健康。金塊明星賽後取得13勝2敗的佳績，目前正與雷霆爭奪西部龍頭寶座。

布朗森（Jalen Brunson）攻下尼克全隊最高的26分，另有9助攻，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）有20分、8籃板，柏克斯（Alec Burks）替補挹注18分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。