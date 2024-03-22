NBA》約基奇繳30分大三元 小波特飆破隊史三分紀錄退尼克

金塊約基奇和小波特。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天對戰尼克繳出本季第22場大三元，小波特（Michael Porter Jr.）更打破隊史單季最多三分球紀錄，金塊終場以113：100大勝，中斷尼克近期的4連勝。

約基奇此戰繳出30分、14籃板和11助攻，進帳本季22場大三元，生涯共累積127場大三元，高居歷史第4多，距離排名第3的湖人傳奇名將魔術強森（Magic Johnson）只差11場。

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小波特飆進3顆三分球，轟下全場最高的31分，外帶8籃板，單季三分球來到193顆，打破了1996-1997賽季艾利斯（Dale Ellis）所寫下的192顆隊史單記三分球紀錄。

金塊總教練馬龍（Michael Malone）盛讚小波特完成了一項偉大的突破，就是因為本季保持健康出賽69場才能夠打破紀錄，球隊非常需要他。他也認為還剩12場比賽要打，球隊仍需要保持現狀和健康。金塊明星賽後取得13勝2敗的佳績，目前正與雷霆爭奪西部龍頭寶座。

布朗森（Jalen Brunson）攻下尼克全隊最高的26分，另有9助攻，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）有20分、8籃板，柏克斯（Alec Burks）替補挹注18分。

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