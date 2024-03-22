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網球》詹詠然退出4月金恩盃 空缺由「小鋼砲」梁恩碩補上

2024/03/22 14:21

梁恩碩。（資料照，官方提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年金恩盃亞洲／大洋洲第一級賽事，4月中旬即將登場，這正是今夏巴黎奧運網球賽事的門檻之一，資深國手詹詠然因為身體問題退出，空缺改由年輕的「小鋼砲」梁恩碩補上。

台灣女將暌違4年重返亞大區第一級，網球協會透露，原本已經公布的金恩盃代表隊陣容進行調整，開季迄今尚未出賽的詹詠然，身體狀況仍待調整，確定無法隨隊出征，協會徵召23歲的梁恩碩參與，單、雙打身手全能的「小鋼砲」，本週WTA女單世界排名295暫居台將第2，女雙排名180則排第6。

本屆金恩盃名單，由現任世界女雙球后的「台灣一姊」謝淑薇領銜，以及台英混血美女葛藍喬安娜、楊亞依、詹皓晴、梁恩碩，隊長（教練）則為何智仁。

金恩盃亞大區第一級，4月8至13日將在中國長沙紅土球場進行，台灣隊與地主中國、印度、南韓、紐西蘭及大洋洲展開循環對抗，戰績最佳兩國晉級11月總決賽升降賽，至於戰績最後兩國落入明年亞大區第二級。

依國際網總（ITF）規定，巴黎奥運參賽資格之一，包括奥運週期內參與兩次金恩盃，謝淑薇去年7月已代表台灣參賽過一次，只要6月10日維持在Top10，可望直接取得奧運女雙門票，並指名排行300內同胞擔任搭檔。

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