中職》曾喊話「我們不會輸洋將」 黃子鵬笑納第3紙複數年合約

樂天桃猿黃子鵬。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／綜合報導〕樂天桃猿投手黃子鵬今天確定收下個人第3紙複數年合約，除了今年月薪從50萬升至66萬，明年月薪雖未公布但確定會往上增加，他在去年台灣大賽第2戰交出8局無失分代表作後曾喊話「我們不會輸洋將」，今年仍是樂天先發輪值的一大支柱。

剛滿30歲的黃子鵬是在2017年季中選秀獲桃猿第7輪選進，當時以簽約金130萬、月薪7.5萬元加盟，一開始定位後援表現不俗，在2018年首個一軍球季拿下15次中繼成功，隔年更以23次中繼成功奪下中繼王獎項。

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黃子鵬在桃猿的薪資也穩定成長，2019年拿下中繼王後，隔年就簽下月薪分為25、30萬的個人第1紙複數年合約，2021年轉型先發有成後，2022年再簽下月薪分為43、50萬的第2年複數年合約，去年季後合約到期後，今年再收第3紙複數年合約，除了今年月薪來到66萬，明年也有望突破70萬大關。

黃子鵬前年單季拿下12勝是個人最高，去年也有9勝之譜，儘管去年台灣大賽樂天以3勝4敗不敵味全龍，但他在第2戰先發8局飆6K無失分的表現被當時總教練曾豪駒盛讚「代表作」，他自己也認為台灣投手一定會愈來愈好，「我們不會輸洋將。」

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