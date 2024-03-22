拳擊》國手陳昱辰返校 基隆未來將設兩處拳擊訓練站

陳昱辰（左）與教練李胤對打訓練。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國立基隆高中學生陳昱辰苦練2年多，獲選國手，將於4月前往哈薩克「亞洲青年暨U22拳擊錦標賽」，議長童子瑋和基隆市拳擊委員會主委施瑋政今天到學校為陳昱辰慶生，市府教育處表示，將在基隆高中和八斗國中設置擂台，並加強每校重點發展，讓運動學生不受限持續發展。

陳昱辰從高一開始跟著教練李胤練習拳擊，手臉和頭部受傷也不放棄，日前帶傷在「亞洲青年暨U22拳擊錦標賽」選拔賽中獲金牌，成為國手，教練說，陳昱辰很有天份加上苦練，在短短二年多就取得國手資格。

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陳昱辰左手韌帶受傷還包紮著，他說，很享受訓練的過程，越練越有信心，他會繼續努力往拳擊發展，有機會在國際賽中為國爭光。

陳昱辰即將過18歲生日，童子瑋今天為他慶生，施偉政也頒發獎助學金給陳昱辰，童子瑋說，拳擊訓練十分刻苦，要有專注力、耐心和毅力撐過來，這是承先啟後的開始，向中央爭取資源讓選手有更好的表現。

校長鍾定先表示，教練李胤是輔導中輟學生的老師，想盡辦法讓孩子找到自信和發展方向，過程中挖掘到陳昱辰這塊樸玉，在拳擊沙漠中開出一朵花，他希望孩子門在學習過程中找到自信，有自己的目標、發光發亮，將來幫助別人。

教育處體健科長楊永芬表示，基隆資源有限，但絕對支持選手，將在基中設置1座國際比賽型擂台，八斗國中設1座可拆式擂台，每校擇重點發展，讓學生不受學區限制，持續運動發展。

基隆市議長童子瑋（中）和拳擊委員會主委施偉政鼓勵陳昱辰（右）為國爭光。（記者盧賢秀攝）

基隆高中學生陳昱辰（右）帶傷上場，取得拳擊國手資格。（記者盧賢秀攝）

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