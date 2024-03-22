晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》水原涉賭風波是警訊 美媒嘆大谷翔平該長大了！

2024/03/22 16:34

大谷翔平（右）與前翻譯水原一平（左）。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前翻譯水原一平涉非法簽賭，遭到道奇隊開除，大谷團隊也控訴水原涉嫌竊取大筆資金。《洛杉磯時報》專欄作家赫南德茲（Dylan Hernandez）撰文指出，大谷在場外的表現「該長大了」。

赫南德茲指出，當大多數棒球員在球場上時，他們沒有笑容，看起來像我們大多數人一樣在工作，而大谷是個例外，在場上充滿微笑，就像NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）、賓傳奇拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）、巴西足球傳奇小羅納度（Ronaldinho），大谷充滿活力的精神是他能廣受歡迎的主要原因。

赫南德茲提到，大谷在場外的表現「該長大了」，特別是在長期翻譯水原一平被解雇，對大谷來說就是一個警訊，大谷今年7月就要滿30歲了，長期以來，大谷除了場上的表現外，幾乎沒有承擔什麼責任。

「當大谷在日本打球時，很多人都在談論他沒有離開球隊宿舍、或是接觸他自己的銀行帳戶。除了棒球的打擊和投球外，他依賴其他人為他做事情。這就是當大谷翔平在2018年來到美國後，全部依賴水原一平的原因。水原成為他的司機、最好的朋友、」赫南德茲寫道。

大谷翔平（右）與前翻譯水原一平（左）。（資料照，美聯社）

大谷方的律師在這週表示，水原從大谷那偷錢，以償還他在非法博弈莊家的賭債，而這個莊家是聯邦調查局調查的目標。赫南德茲認為，如果這件事為真，意味著水原可以拿到大谷的金錢，這也代表大谷對自己的財務漠不關心，以至於他沒有去聘請一名合格的會計師。

《ESPN》報導出現水原一平說法反覆的狀況，原本聲稱是大谷要幫他還債，現在卻稱大谷完全不知情，讓這件事情的發展撲朔迷離。赫南德茲說，像是讓前運動家投手布瑞登（Dallas Braden）在社群媒體X上發文質疑，大谷是否有下注，讓水原成為代罪羔羊的人。大谷的沉默助長人們的猜測，而大谷經常利用身邊的人與媒體們保持距離。

赫南德茲說，大谷必須要確保類似的事情不會再發生、更加謹慎面對自己的夥伴、更多地去控制自己在公眾場合的表現，「因為醜聞會影響表現，為了在球場上保持孩子樣，他必須將在場外變成大人。」

大谷翔平。（資料照，毆新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。