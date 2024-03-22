MLB》水原涉賭風波是警訊 美媒嘆大谷翔平該長大了！

大谷翔平（右）與前翻譯水原一平（左）。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前翻譯水原一平涉非法簽賭，遭到道奇隊開除，大谷團隊也控訴水原涉嫌竊取大筆資金。《洛杉磯時報》專欄作家赫南德茲（Dylan Hernandez）撰文指出，大谷在場外的表現「該長大了」。

赫南德茲指出，當大多數棒球員在球場上時，他們沒有笑容，看起來像我們大多數人一樣在工作，而大谷是個例外，在場上充滿微笑，就像NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）、賓傳奇拳王帕奎奧（Manny Pacquiao）、巴西足球傳奇小羅納度（Ronaldinho），大谷充滿活力的精神是他能廣受歡迎的主要原因。

請繼續往下閱讀...

赫南德茲提到，大谷在場外的表現「該長大了」，特別是在長期翻譯水原一平被解雇，對大谷來說就是一個警訊，大谷今年7月就要滿30歲了，長期以來，大谷除了場上的表現外，幾乎沒有承擔什麼責任。

「當大谷在日本打球時，很多人都在談論他沒有離開球隊宿舍、或是接觸他自己的銀行帳戶。除了棒球的打擊和投球外，他依賴其他人為他做事情。這就是當大谷翔平在2018年來到美國後，全部依賴水原一平的原因。水原成為他的司機、最好的朋友、」赫南德茲寫道。

大谷翔平（右）與前翻譯水原一平（左）。（資料照，美聯社）

大谷方的律師在這週表示，水原從大谷那偷錢，以償還他在非法博弈莊家的賭債，而這個莊家是聯邦調查局調查的目標。赫南德茲認為，如果這件事為真，意味著水原可以拿到大谷的金錢，這也代表大谷對自己的財務漠不關心，以至於他沒有去聘請一名合格的會計師。

《ESPN》報導出現水原一平說法反覆的狀況，原本聲稱是大谷要幫他還債，現在卻稱大谷完全不知情，讓這件事情的發展撲朔迷離。赫南德茲說，像是讓前運動家投手布瑞登（Dallas Braden）在社群媒體X上發文質疑，大谷是否有下注，讓水原成為代罪羔羊的人。大谷的沉默助長人們的猜測，而大谷經常利用身邊的人與媒體們保持距離。

赫南德茲說，大谷必須要確保類似的事情不會再發生、更加謹慎面對自己的夥伴、更多地去控制自己在公眾場合的表現，「因為醜聞會影響表現，為了在球場上保持孩子樣，他必須將在場外變成大人。」

大谷翔平。（資料照，毆新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法