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中職》樂天桃猿大巨蛋激戰兄弟！ 「亞洲天王」任賢齊獻唱、開球

2024/03/22 16:42

樂天桃猿前進臺北大巨，賽前表演嘉賓演出確認。（樂天桃猿提供）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿將於4月5至7日至臺北大巨蛋迎戰中信兄弟，系列賽3場比賽皆安排賽前演唱，首日由「靈魂歌姬」家家打頭陣，第二戰「亞洲天王」任賢齊帶領全猿再出發，7日則是「金曲樂團」滅火器樂團為10號隊友獻唱。

家家曾三度入圍金曲獎最佳國語女演唱人獎，唱功相當優異，有多首膾炙人口的經典金曲，饒富渲染力的天籟美聲，於2015年篤贏趴首度為全猿主場留下經典歌聲，2022年參與動紫趴，4月5日賽前將再次為10號隊友獻上歌聲。

任賢齊多次參與動紫趴、阿迷趴，小齊哥的歌曲首首是經典，每次演出總能讓現場大合唱，2001年發行的「再出發」是該年世界盃棒球賽主題曲，讓棒球迷們傳唱至今，臺北大巨蛋是台灣棒球史上重要的里程碑，4月6日任賢齊將「登蛋」在賽前演唱並為當天球賽開球，此次演出勢必將讓臺北大巨蛋成為超大型KTV。

10號隊友們都相當熟悉的滅火器樂團，多次為樂天桃猿獻唱年度主題曲，桃猿隊大小戰役無役不與，滅火器甫結束北美9城市演唱會，並登上美國音樂盛會 SXSW（南方音樂節）的舞台，將在4月7日賽前為大巨蛋全猿主場獻唱，並擔任開球嘉賓，和10號隊友們一起吶喊：「We Are Rakuten.」震撼臺北大巨蛋。

樂天桃猿前6場主場賽事已從3月21日起分階段開放預售，將於23日中午12點全面開賣，開放預購至比賽日當天上午11點。

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