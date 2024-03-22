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MLB》大谷翔平太傻才被騙？ 紐媒酸：他是棒球天才、理財傻瓜

2024/03/22 19:17

大谷翔平。（資料照，歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平的前翻譯水原一平涉及非法賭博，如今被道奇團隊開除，水原也被大谷團隊指控涉嫌竊取大量金錢。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）撰文嘲諷寫道，大谷團隊的故事想讓你相信他是棒球傳奇與理財傻瓜。

海曼在文章中寫道，大谷陣營的故事為，他的長期翻譯、前友人（指水原一平）是一名厲害的演員，愚弄大谷多年，大概是大谷是容易受騙及天真的人，外加最好的朋友品味非常差，這也許是正確的故事。大谷並沒有被指控任何不當行為。

海曼更嘲諷指出，水原一平被開除對大谷翔平來說是一個巨大的損失，據說水原身為翻譯，為一名幾乎不說話的人做事而領著高薪，真正的工作是變成大谷偶爾的司機、一起鍛鍊以及長久的夥伴。

海曼稱，目前大谷的這段故事並不讓任何人感到愉快，假設大谷團隊是正確的故事，至少從大谷的角度來看，大谷沒有違法。大谷最好的朋友是一個笨到在運動博弈上輸掉所有的錢（他向《ESPN》說沒有賭棒球），但聰明到足夠閃掉所有安全措施、並找到方法把大谷的錢用在自己的利益上。

大谷翔平（右）與前翻譯水原一平（左）。（資料照，法新社）

海曼提到，大谷身旁的人、那些真正了解他的人，而非公關人員，說他們相信大谷只是一個會打球的天才，一名對場外的事情（包含金錢）都一無所知的天才，這是最受歡迎的故事情節。

「大谷顯然對金錢不太感興趣，這支持他們的論點，即使他不知發生什麼事情，數百萬美元在他不知情的情況下，從他的帳戶被移走。如果他在乎金錢，還會為了金錢而打這麼多年嗎？或者更重要的是，如果他有賭博問題，他會選擇把10年約延遲97％的合約金額、約6.8億美元嗎？」海曼寫道。

海曼在文末指出，現在還有很多事情仍不清楚，就目前而言，他是一名棒球天才，但卻是一個理財傻瓜，這是最適合大谷的故事，坦白地說，也適合整個棒球界。當然，這也可能是真實的故事。

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