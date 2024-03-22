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中職》「不能只會用武士刀」 平野惠一的野球哲學

2024/03/22 18:25

平野惠一。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕中信兄弟日籍總教練平野惠一上任後，強調短打、跑壘、守備和戰術執行的重要性，以短打來說，公辦熱身賽兄弟嘗試9次短打成功5次都是全聯盟最多。

平野指出，熱身賽多讓選手嘗試短打，不要等到開季才來執行短打戰術，這樣失敗率就會提高，「我有問過選手，還真的有人進職棒之前完全不曾短打，真的嚇到了！」

平野認為，有些選手在短打失敗後會選擇逃避，但他想要灌輸給選手的觀念是，棒球不是只有投球和打擊，還有短打、推進、跑壘、守備、戰術執行，身為職棒球員，不能只有一種武器，就像一名武士，不能只會用武士刀，近距離搏擊也需要匕首做為另一樣武器。

話說到此，平野忽然盯著記者，「就像記者工作一樣，面對不同受訪者，會有不同的採訪問話方式，也會有諸如像筆、錄音筆、手機等工具，視不同情況來選擇採訪工具。」

跑壘、守備也是平野非常注重的「武器」，他表示，中職採低恢復係數的比賽用球，球打出去不太會飛，一場比賽很難連續4、5名打者都敲安打，如此一來，跑壘和守備就很重要，如果能做好就能提高勝算，「我認為是不是能做好這兩點（跑壘和守備），會是中信兄弟甚至年底12強賽台灣隊能否成為強隊的關鍵。」

平野強調，他希望讓選手清楚知道，不只是把球投到多快或把球打得多遠，其他部分有時候更重要，好比說關鍵時刻選到保送，可能比轟全壘打更值得鼓勵，在隊友守備失誤後，投手能穩定下來解決危機，會比球速丟很快的投手更令人激賞。

平野說，他很有自信告訴選手，灌輸的觀念和想法不會是錯的，他以樹幹做比喻，「我們球隊就像樹幹，依循這些想法來做，未來絕對會逐漸茁壯，而不希望樹幹外表看起來很強壯，但內部是空心的，風一吹就倒。」

平野一再強調，要選手接受並認同這些觀念想法，還需要一點時間，畢竟每個人的教育和成長背景不同。

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