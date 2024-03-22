PLG》職籃兩聯盟合併傳言四起 副會長「黑人」陳建州說話了

陳建州。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕P. LEAGUE+第4年賽季正如火如荼進行，針對即將與「隔壁棚」T1合併的傳聞四起，身為PLG創辦人的「黑人」陳建州，透過Instagramn限時動態回應，直言這是「遠大的計畫」，建議國內兩個職籃聯盟先合作交流，再來思考如何整合。

PLG首任執行長、現任副會長陳建州表示，「合併」這個議題，這些年來一直都是所有球團、教練、球員、球迷以及媒體所關心的，目前為止也沒有任何人能知道，真正的劇本走向到底是什麼？「因為實在聽到太多的傳言和不實的謠言，這讓籃球圈的每個人都人心惶惶，其實這對台灣籃球環境很不健康。」尤其在創辦PLG這個過程中，經歷了各式各樣的艱難挑戰，所以他完全能理解「合併」這件事肯定不容易，「我個人其實一直在思考這個『遠大的計畫』應該怎麼處理會比較有機會，讓大家未來能真的走在一起！為下一代搭建更好、更穩定的舞台！為社會帶來盼望，這樣台灣籃球才有機會變得更強大，我想這應該是所有人的共識吧。」

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陳建州解釋，當時角色是執行長，要對公司負責保護股東跟權益，所以盡量不去談這些敏感話題，「可是我覺得時空背景現在也不同了，大家經過三年、四年，我真的認為是一個時候，一個機會把方向先想好，我覺得『合併』這一條路，以台灣的市場來講的話，會是很遠大的一個方向。」並強調，台灣籃壇經不起分裂，「兩個聯盟都有非常好的企業老闆，有好的教練跟球員，那要怎麼整合，我覺得還是要球團老闆，看他們自己的想法，是一個很好的機會，在這個階段我覺得要有選項，不是說一次到位。」

陳建州還建議，兩聯盟下個賽季可以先嘗試合作，「打各自的聯賽，中間有一些交流合作，可能也算戰績，彼此就像國聯、美聯，戰績都照算，最後可能可以選八強，我們第一打他們第四，打出最後的時候就是台灣大賽。可以藉由這一年說清楚講明白，這個賽季或許還會再變往好的方向變。」

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