UBA決賽點燃戰火 今日賽事預告與轉播

UBA四強決賽今開打。（記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有兩場賽事轉播，首場西部第五鵜鶘客場出戰熱火，第二場由詹姆斯（LeBron James）所領軍的湖人將坐鎮主場迎戰七六人，兩場比賽精彩可期，籃球迷們千萬不要錯過！

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大專籃球聯賽今迎來四強決賽，女子組世新大學將在下午一點對決文化大學力拼爭奪五連霸的決賽門票；而近年被公認為男子組強權的政治大學也將接力於三點鐘面對隊史首度踏上小巨蛋的虎尾科大，男子組晚間八點同樣上演強強對決，由健行科大出戰世新大學，力拼冠軍戰入場券。

NBA

08:00 鵜鶘@熱火 緯來體育

10:30 七六人@湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

中華職棒熱身賽

17:05 中信兄弟VS台鋼雄鷹

17:05 樂天桃猿VS富邦悍將

17:05 統一獅VS味全龍

PLG

14:30 夢想家@領航猿

17:00 國王@鋼鐵人

T1

14:00 海神@戰神

16:30 台啤雲豹@特攻

UBA

13:00 文化大學VS世新大學（女）

15:00 虎尾科大VS政治大學（男）

18:00 佛光大學VS台灣師大（女）

20:00 健行科大VS世新大學（男）

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