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JHVL》內埔國中隊長謝淯竤轟36分 帶隊闖4強拚連霸還有戲

2024/03/22 20:39

JHVL在雲林開打，男子組衛冕軍內埔國中隊長謝淯竤轟36分 ，帶隊闖4強。（高中體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕112學年JHVL國中甲級排球聯賽決賽今天在雲林縣立體育館開打，男子組衛冕軍內埔國中、福誠高中國中部及女子組大觀國中、新園國中都贏下勝利，並搶下4強資格。

JHVL今天是由籤位3到6名的隊伍競爭4強門票，女子組的新北大觀國中對上地主建國國中，大觀25：21、25：14、25：22擊敗建國，收下4強資格；女子組另一場則是上屆亞軍新北積穗國中對上屆季軍屏縣新園國中，新園以18：25、25：21、26：24、18：25、17：15力退積穗，連5屆挺進最終4強。

衛冕軍屏縣內埔國中無法提前收下4強資格，今天在6強賽對上北市北安國中，內埔隊長謝淯竤轟下全場最高的36分，率隊以25：21、23：25、25：23、25：20力克北安，想要衛冕還有機會。至於今天壓軸之戰，福誠高中國中部以25：22、 25：12、20：25 、25：14力退桃園八德國中。

今日落敗的女子組建國、積穗及男子組北安、八德將在明天進行５、6名排名賽，而男子組4強賽將在下午1點登場，由鶯歌國中對上內埔，3點由苑裡高中遭遇福誠高中，至於女子組4強戰從晚上5點展開，先是雙十國中對決大觀國中，壓軸戰是明湖國中強碰新園國中。

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