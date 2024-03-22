日職》K翻兄弟的巨人王牌挨轟！ 苦吞先發3連敗、防禦率5.68（影音）

戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌戶鄉翔征今日在公辦熱身賽登板，面對樂天金鷲主投3局失掉2分，送出3次三振。

讀賣巨人本月初來台打交流賽時，戶鄉翔征在大巨蛋大殺四方，面對中信兄弟先發3局狂飆6K，上演超猛三振秀，讓兄弟打線一籌莫展。

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此役是戶鄉翔征開季前最後一次在熱身賽登板，他前2局都讓對手三上三下，不過3上續投遇亂流，先被首名打者辰己涼介擊出三壘安打，接著被太田光掃出2分砲，讓樂天先馳得點，好在戶鄉挨轟後馬上回穩，連續解決三位打者結束半局。

戶鄉翔征投完3局退場，總計用了44球，被打2支安打、包括挨1轟，失2分責失，飆出3K，沒有四死球，但巨人打線嚴重熄火，全場僅擊出2支安打，終場以1：3不敵樂天，戶鄉翔征苦吞敗投，近3場先發都吞敗，目前防禦率為5.68。

戶鄉翔征將擔任巨人開幕戰先發投手，賽後他表示：「距離開季還有1週的時間，我會努力進行調整，希望以100%的狀態迎接開幕戰。」

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