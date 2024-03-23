MLB》擔心水原涉賭案讓大谷的笑容消失！ 美媒提出自身觀點

大谷翔平。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平長期翻譯水原一平陷入簽賭案，遭到道奇隊開除，大谷團隊也指控他涉嫌竊取金錢。《洛杉磯時報》專欄作家赫南德茲（Dylan Hernandez）接受日媒《每日放送》專訪時，擔心總是帶著笑容的大谷是否會消失？

赫南德茲在《每日放送》專訪中提到，自己剛到南韓的時候，就知道聯邦調查局（FBI）調查位在橘郡的一間博弈公司，調查過程中，聽到出現大谷的名字。赫南德茲為此試著採訪約近一個星期，最後認為大谷沒有賭博，而是翻譯水原一平在賭博。

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被問到美國當地如何看待大谷這起事件，赫南德茲提出自身看法，大谷翔平就像野球少年享受棒球一樣，總是充滿著笑容，這是他認為大谷最具有魅力的地方，因為翻譯水原一平幫忙營造這樣的環境，「所以總是充滿笑容的大谷會不會消失呢？這樣的擔心是有的，從這方面來說，大家都覺得很遺憾。」

至於大谷是否會被美國當局調查，赫南德茲說，「我覺得有這個可能，但老實說，我覺得（對大谷）的影響不會那麼大。」

美國運動博弈雖然有近40個州合法，但在加州卻是不合法。赫南德茲認為，考慮美國很多州的運動博弈是合法的，「即使違反法律，覺得也不會受到外界指責。就像先前《ESPN》報導那樣，水原欠錢，大谷幫他付錢，如果這個是事實的話，我想美國人大多會覺得大谷是『很棒的朋友』。」

大谷翔平。（資料照，法新社）

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