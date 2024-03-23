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PLG》林書豪禁賽風波陳建州心疼 呼籲球迷包容勿苛責

2024/03/23 07:06

林書豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕針對新北國王明星後衛林書豪近來被禁賽的風波，PLG職籃聯盟副會長「黑人」陳建州相當心疼難受，呼籲球迷包容勿過度苛責。

35歲的林書豪，日前因左腳足底筋膜炎就醫，卻被網友踢爆是違規的「靜脈雷射（ILIB）」治療，儘管國王球團聲稱不知可能違反世界運動禁藥管制組織（WADA）規範而安排球員誤用治療，林書豪仍遭聯盟禁賽5場、罰款15萬元。

昨晚應邀出席格鬥拳賽活動的陳建州表示，就個人立場而言，他對此感到非常「難受不捨」，也希望球迷們能夠理解，林書豪為了傷勢痊癒所做的許多努力，「這件事對於聯盟、球團、球員甚至所有工作人員，都上了寶貴的一課，有些事情會不會意外誤觸紅線。當然我也擔心影響到他過去的表現，有些不必要的字眼加在他身上。」

陳建州強調，林書豪絕對是為了能夠盡快復出打球，而非增強運動表現，才接受這樣的治療，並透露這位美籍台裔球星甚至遠從舊金山，自費找來專業復健團隊到台灣，幫助自己每天訓練調整，「過程中他真的投入付出許多，這點必須清楚說明。不能讓一位世界級選手回到台灣，明明是為了幫助國內籃壇成長進步，卻留下這樣的誤會。」

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