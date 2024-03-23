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MLB》大聯盟正式調查水原涉賭案 主導檢察官曾辦「太鼓達人」事件

2024/03/23 08:01

大谷翔平與水原一平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇球星大谷翔平前翻譯水原一平涉賭案持續延燒，如今大聯盟官方正式宣布，已成立調查團對此案展開調查。而根據《彭博社》報導，該調查團成員曾任太空人作弊事件的主辦檢查官。

大聯盟官方今在一份聲明稿中表示，「自新聞媒體了解到涉及大谷翔平與水原一平的指控以來，大聯盟不斷收集訊息，今天我們的調查團也開始正式調查此案。」

《彭博社》報導透露，大聯盟聘請3名前檢察官組成此案調查團，其中席利（Bryan Seeley）與溫伯格（Moira Weinberg）過去曾主導太空人作弊事件與勇士國際球員簽約事件之調查；而席利同時也是大聯盟自2014年以來聘請的運動博弈專家。

太空人2017年擊敗道奇奪下世界大賽冠軍，事後被證實太空人當年以敲擊垃圾桶來偷對手暗號，遭到唾棄至今，更被台灣球迷戲稱「太鼓達人」。

另外，一名消息人士告訴《ESPN》，大聯盟官方預計要求對包含大谷和水原在內的各方進行採訪，不過官方並無法強迫水原配合，因為他已經不在棒球圈工作。另外，大谷身為球員工會成員，也有權拒絕合作。

《ESPN》日前撰文揭露水原一平非法賭博，他也坦承自己賭博成癮，更被指控涉嫌大規模竊取大谷翔平的資金，償還至少450萬美元的賭債，消息曝光後遭到道奇球團解雇。此案備受關注，目前包含國稅局與大聯盟官方都展開調查。

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