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MLB》大谷翔平恐淌水原涉賭渾水！天使前隊友吃驚：他不看其他運動...

2024/03/23 08:55

大谷翔平與水原一平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟近日壟罩在道奇巨星大谷翔平前水原一平涉賭案疑雲之下，外傳甚至連大谷本人都可能遭受波及，對於此案的發展，大谷前東家天使的隊友們都不敢置信，更直言大谷根本對棒球以外的其他運動不感興趣，不太可能涉及非法下注。

《ESPN》先前報導中，水原一平說法反覆，原本聲稱是大谷要幫他還債，最新說法卻是大谷完全不知情，讓這件事情的發展撲朔迷離。以大聯盟規定來看，若選手跟非法博彩公司合作，禁賽處分是1年起跳。但報導又透露大谷在水原坦承賭癮的自白時，反應明顯不對勁，有可能毫不知情。

對於這起羅生門，大谷的天使前隊友今天接受美媒訪問都表示驚訝，《橙縣紀事報》天使隨隊記者佛萊契（Jeff Fletcher）指出，球員們不願公開訪談內容，但私下大家都一致表示大谷對其他運動不感興趣。而這似乎也印證水原的說法，據報導，水原稱大谷沒有和他一起賭博，且水原也沒有對棒球進行下注。

天使外野手莫尼亞克（Mickey Moniak）接受《今日美國》訪問，對於水原一平非法賭博表示，「我很震驚，我和其他人一樣好奇。我不知道會發生什麼，但他是個好朋友，是個好人，一平和其他人一樣都是球隊的一份子。」

目前大聯盟官方已正式展開調查，莫尼亞克說道，「我想只能靜待事情發展，我的意思是，這（運動博弈）在38個州都合法，所以只要他不賭棒球...我只希望一切順利。」內野手祖利（Brandon Drury）也表示，「沒人知道怎麼了，但他們（大谷和水原）都是好人，兩個人都是。」

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