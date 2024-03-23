MLB》大谷翔平完全被蒙在鼓裡 美媒揭露水原一平說詞反覆真相

水原一平和大谷翔平。（資料照，美聯社）





田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平遭貼身翻譯水原一平盜用百萬美元用於非法簽賭，引起軒然大波。《ESPN》記者湯普森（Tisha Thompson）今天撰文詳細水原一平涉賭案被揭露的時間序，並點出水原一平說法反覆的關鍵，而大谷翔平在事件爆發之前完全不知情，因為資訊全遭水原控制。

現年39歲的水原一平在美國時間週二接受《ESPN》訪問表示，坦言去年要求大谷協助他償還多達450萬美元賭債，經紀人巴雷羅（Nez Balelo）曾去找水原一平談論此事，大谷透過水原翻譯說道，去年9月和10月分別匯出50萬美元。不過根據大谷所雇用的危機公關發言人指出，水原一平翻譯的內容與大谷所說的不同，當時大谷的原話是：「是的，我支付了幾筆比較大的款項，這是他能所匯出的最大金額。」

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就在20日南韓首爾海外開幕系列賽首戰結束後，道奇老闆華特（Mark Walter）賽後宣布將會有負面新聞被公開，這時水原一平向全隊道歉，承認自己賭博成癮，道奇總管佛里曼（Andrew Friedman）也說大谷翔平有幫忙水原一平還債。

大谷翔平在回到飯店的路上覺得不太對勁，所以開始詢問更衣室所宣布的事情，這時才發現大谷翔平完全被蒙在鼓裡，大谷發言人表示，在這件事情上，大谷的代表是透過水原來翻譯，這就代表他一直都沒有把實情告知大谷，他在20日才知道自己的帳戶資金遭到挪用，水原一平一直都在控制大谷所獲得的資訊。

大谷翔平委任的法律事務所Berk Brettler指控水原一平侵占大筆資金，向非法博弈公司下注，水原也遭到道奇開除。水源之後也再度接受《ESPN》專訪，並一改之前的說法，坦言大谷翔平對此完全不知情，是自己說了謊。

大谷發言人向《ESPN》表示，大谷翔平對此一無所知，完全不知道有調查這這件事情，直到20日賽後才得知，他完全不清楚到底發生什麼事。

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