MLB》水原涉賭恐重創大谷形象 前經紀人憂「最糟時機」：這只是開始...

水原一平與大谷翔平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨星大谷翔平前翻譯水原一平，日前涉及非法賭博與涉嫌盜用大谷大筆資金而遭球團開除，而當時道奇仍正在南韓首爾與教士進行海外系列賽。前經紀人史坦伯格（Leigh Steinberg）就直呼，這無疑是最糟糕的時機點。

根據《ESPN》報導，水原自稱並未對棒球下注，但對於大谷是否幫忙還賭債以及知情的說法前後不一，目前大聯盟官方已展開調查。《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengal）指出，若調查顯示水原沒有涉及棒球下注，大谷不太可能受到比罰款或輕微禁賽還嚴重的處分。

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不過對大谷，最大影響仍是他的聲譽，因為醜聞爆發時，道奇正在南韓比賽。前經紀人史坦伯格受訪表示，「我無法想像比這更糟糕的時機，整個世界都在關注翔平，但我們不談論他的希望、夢想、抱負與喜好，而是這個（醜聞）。」

史坦伯格點出，這次的韓國行是大谷品牌知名度在全世界嶄露頭角的好機會，他以一種棒球界無人能及的方式與世界建立起連繫，但現在卻突然殺出這齣戲碼，「希望我們發現大谷對這一切一無所知，而是只讓水原匯款。如果事實證明他只是被欺騙，這不是最好的宣傳，人們會質疑他的判斷力與擇友能力，但時間終究會過去。」

與此同時，全世界球迷只能靜待並祈禱事情不會比這更嚴重，史坦伯格表示，「我確信會有一百萬個陰謀論會被傳播，但真相往往會更加簡單，這只是個開始，整個世界都正在關注著。」

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