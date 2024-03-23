中職》獅隊新洋投喊話 願為以色列再戰2026年經典賽

統一獅凱力士。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕32歲的統一獅新洋投凱力士（Jake Kalish），2017年代表以色列征戰WBC經典賽，視為棒球人生寶貴經驗，他喊話，「如果可以的話，2026年我還想為以色列打經典賽，希望啦。」

凱力士是美國人，卻代表以色列打經典賽，他解釋，父親是猶太人，依規定他可以為以色列效力，「他們（以色列棒協）電話一來，我就馬上答應了，這是很棒的機會，我爸非常開心，他還特地飛到南韓首爾看我比賽。」

請繼續往下閱讀...

凱力士的哥哥Ryan Kalish也是棒球選手，主守外野，過去效力波士頓紅襪和芝加哥白襪曾上過大聯盟，累計出賽153場，打擊率2成45，另有4轟、36分打點；凱力士說，可惜當時哥哥受傷，沒能一起打經典賽。

2017年經典賽以色列首戰以15：7大勝台灣隊，凱力士回憶道，當時他一直待在牛棚待命，最終沒登板投球，由於首爾高尺巨蛋牛棚是在地下室，對於場上戰況沒辦法完全掌握，只知道我們打得很好。

該屆經典賽以色列預賽3戰全勝，被外界視為大黑馬，凱力士認為，別人覺得我們是大黑馬，但其實這樣的結果只是剛好而已，因為陣中有不少大聯盟資歷的選手，好比說投手馬奇斯（Jason Marquis），扮演稱職的領導者，所以他相信以色列可以打得很好，結果也是如此。

棒球履歷增添經典賽這一筆，凱力士認為這是非常寶貴的經驗，特別是當時他才25歲，就能跟全世界最頂尖的選手同場競技，對心理層面提升幫助很大。

讓凱力士感到可惜的是，去年他效力天使，由於要在春訓拚上大聯盟，雖然被列入經典賽以色列國家隊大名單，但最後忍痛放棄，他說，下一屆經典賽有機會一定要再為以色列效力。

凱力士沒上過大聯盟，小聯盟最高層級到3A，去年他在天使3A出賽30場其中25場先發，戰績9勝11敗，防禦率7.19，每局被上壘率1.69，總計投137.2局被轟出30發全壘打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法