晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》獅隊新洋投喊話 願為以色列再戰2026年經典賽

2024/03/23 09:00

統一獅凱力士。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕32歲的統一獅新洋投凱力士（Jake Kalish），2017年代表以色列征戰WBC經典賽，視為棒球人生寶貴經驗，他喊話，「如果可以的話，2026年我還想為以色列打經典賽，希望啦。」

凱力士是美國人，卻代表以色列打經典賽，他解釋，父親是猶太人，依規定他可以為以色列效力，「他們（以色列棒協）電話一來，我就馬上答應了，這是很棒的機會，我爸非常開心，他還特地飛到南韓首爾看我比賽。」

凱力士的哥哥Ryan Kalish也是棒球選手，主守外野，過去效力波士頓紅襪和芝加哥白襪曾上過大聯盟，累計出賽153場，打擊率2成45，另有4轟、36分打點；凱力士說，可惜當時哥哥受傷，沒能一起打經典賽。

2017年經典賽以色列首戰以15：7大勝台灣隊，凱力士回憶道，當時他一直待在牛棚待命，最終沒登板投球，由於首爾高尺巨蛋牛棚是在地下室，對於場上戰況沒辦法完全掌握，只知道我們打得很好。

該屆經典賽以色列預賽3戰全勝，被外界視為大黑馬，凱力士認為，別人覺得我們是大黑馬，但其實這樣的結果只是剛好而已，因為陣中有不少大聯盟資歷的選手，好比說投手馬奇斯（Jason Marquis），扮演稱職的領導者，所以他相信以色列可以打得很好，結果也是如此。

棒球履歷增添經典賽這一筆，凱力士認為這是非常寶貴的經驗，特別是當時他才25歲，就能跟全世界最頂尖的選手同場競技，對心理層面提升幫助很大。

讓凱力士感到可惜的是，去年他效力天使，由於要在春訓拚上大聯盟，雖然被列入經典賽以色列國家隊大名單，但最後忍痛放棄，他說，下一屆經典賽有機會一定要再為以色列效力。

凱力士沒上過大聯盟，小聯盟最高層級到3A，去年他在天使3A出賽30場其中25場先發，戰績9勝11敗，防禦率7.19，每局被上壘率1.69，總計投137.2局被轟出30發全壘打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。