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MLB》日韓打者超火燙！ 李政厚雙安盜壘有打點 鈴木誠也轟滿貫砲

2024/03/23 09:47

鈴木誠也。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊和巨人今天的熱身賽上演打擊大戰，兩隊累積敲出4轟、29支安打，巨人終場靠著對手9局下的再見失誤終場以13：12險勝。小熊日籍重砲鈴木誠也和巨人韓籍外野手李政厚都有亮眼表現。

鈴木誠也此役擔任小熊第二棒右外野手，首局首打席就從巨人王牌韋伯（Logan Webb）手中敲出中外野安打，連續5場敲安。小熊該局共打了12人次，鈴木誠也2度上來打擊，夯初一發右外野滿貫砲，熱身賽第4轟出爐，小熊首節就灌進9分。韋伯今天投球內容不佳，先發4.1局被敲9安失9分，包括2發全壘打，防禦率高達10.97。

鈴木誠也之後兩打席分別擊出左外野飛球遭接殺，以及遭到三振，6局下攻守交換時退場，今天總計4打數敲出2安，包括一發滿貫砲，吞下1次三振，熱身賽打擊率高達0.469，累積4轟、10打點，OPS高達1.514。

巨人南韓強打「風之孫」李政厚依舊擔任開路先鋒，守中外野，前兩打席都擊出內野滾地球出局，直到4局一二壘有人時，適時擊出中外野安打，打回球隊第5分，連續3場敲安，之後更是盜壘成功，5局下再貢獻1安，單場繳出雙安，貢獻1打點、1盜，熱身賽打擊率也是火燙的4成14，OPS為1.071。

李政厚。（美聯社）

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