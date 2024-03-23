足球》痛批足協成「阻協」！ 藍智庫稱體育署責無旁貸

台灣男足。（資料照，足協提供）

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖今日指出，許多運動協會弊端叢生，教育部體育署作為中央主管機關責無旁貸，根據「國民體育法」規定，體育署應每年對特定體育團體（單項運動協會）輔導、訪視或考核，並將訪視結果列為經費補助的依據，但由於訪評成績只是經費核發的參考指標之一，致使部分協會在訪談結果有「有條件通過」甚至「未通過」的情況下，隔年仍可領到補助經費，未受影響，且單項運動協會營運管理上的問題仍層出不窮。

陳學聖並表示，體育署每年由運動發展基金編列2億5千元至2億7千元的經費，用於輔導奧亞運動單項運動協會，健全組織並強化競賽成績，已經被外界譏為「阻協」的中華民國足球協會，即使爭議不斷，近年來仍獲得近億或逾億元的政府補助款。

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陳學聖進一步指出，教育部在官網上曾介紹體育署長鄭世忠為中華民國足球協會秘書長，似乎要塑造關心足球運動的形象，但足協在鄭世忠擔任體育署長後，爭議事件仍屢見不鮮，還被網友譏為「阻協」，阻礙選手發展的協會，近日還爆出要求女足球員簽下有違「國民體育法」的合約，要求球員要經足協同意，才能與效力俱樂部簽約，非經足協同意不得從事表演、廣告或宣傳等活動，球員還要同意肖像權、影音權讓足協無償使用，且所有獲利都由足協獨有。

陳學聖還說，無獨有偶，羽協曾經發生代表隊選手未穿戴或使用羽協贊助商所提供的裝備參加比賽受到懲處，其中最受關注的就是羽球選手戴資穎球鞋爭議事件。

他呼籲體育署不是每年編列經費給協會就好，除了落實將改善結果列為各單項運動團體捐補助經費的參考依據之外，建議改善特定體育團體評鑑制度，建置內部吹哨者機制，促進特定體育團體改革，以及開設符合管理或基層相關職能研習課程，鼓勵特定體育團體人員參加，優化特定體育團體人力資源，以完善特定體育團體營運管理機制。

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