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NBA》斑馬全能數據寫史上唯二紀錄 馬刺不敵灰熊恐創隊史最慘戰績

2024/03/23 11:30

馬刺狀元郎「班馬」溫班亞瑪繳出31分、16籃板和5助攻的全能數據，寫下NBA史上唯二紀錄。（歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天主場迎戰灰熊，當家狀元郎「班馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）繳出31分、16籃板和5助攻的全能數據，寫下NBA史上唯二紀錄，但灰熊靠著J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）終場1秒前的致勝一擊，以99：97氣走馬刺，終結近期的4連敗。

馬刺首節開局打出一波21：10的攻勢，瓦賽爾（Devin Vassell）單節豪取11分，助隊取得30：18的領先，灰熊次節展開反撲，砍進4顆三分球，反觀馬刺攻守當機，單節14分創下球隊本季新低，投籃命中率只有26.1％，讓灰熊上半場追到43：44一分落後。兩隊在下半場展開纏鬥，互有領先，灰熊在第四節最後33秒握有6分領先，瓦賽爾和於T.瓊斯（Tre Jones）連續飆進三分球，馬刺追到97：97平手，灰熊掌握最後一擊的機會，J.傑克森在最後1秒投進準絕殺，灰熊終場就以99：97險勝，馬刺苦吞2連敗。

灰熊J.傑克森攻下全隊最高的28分，外帶7籃板，小皮朋（Scotty Pippen Jr.）挹注18分，亞爾達瑪（Santi Aldama）繳出15分、13籃板的雙十數據。

溫班亞瑪轟下全場最多的31分，另有16籃板、5助攻和3阻攻，他也成為自「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）之後，史上第2位在新秀年累積兩場「30分、15籃板和5助攻以上」的菜鳥球員。瓦賽爾貢獻27分，T.瓊斯有16分、7籃板和5助攻。

馬刺輸球後戰績來到15勝55敗，他們必須在剩下的12場比賽當中贏得6勝，才能避免追平或打破1997年創下的20勝62敗的隊史最慘戰績。

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