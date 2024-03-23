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MLB》洋基第5號先發人選呼之欲出？ 這2人讓布總有甜蜜負擔

2024/03/23 11:12

吉爾。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今春訓熱身賽以5：3擊敗大都會，此役條紋軍採用雙先發調度，分別讓火球男吉爾（Luis Gil）與農場新星沃倫（Will Warren）各撐完半場比賽，兩人表現都相當出色，這也讓洋基輪值第5號先發人選更難抉擇。

25歲的吉爾曾是洋基備受期待的新星，不過2022年僅出賽1場就動手肘韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），直到去年9月才賽場。今天他先發4局被敲出2支安打，包含一發2分砲，失掉2分，飆出5次三振，大秀K功。目前吉爾春訓15.2局就飆出23K，防禦率2.87。

24歲的沃倫則是洋基農場第8號新秀，也是排名第2的投手，目前尚未被放進40人名單當中。今天他在第5局接手吉爾的投球，投5局被敲出3支安打失掉1分，也拿下勝投。目前他在春訓投15.1局，防禦率3.52。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後對吉爾與沃倫的表現讚譽有加，他也重申，他們兩人不一定是非此即彼的選擇，吉爾與沃倫都有可能擠進開幕名單。《紐約郵報》則分析，以現況來看，沃倫有可能擔任第5號先發，吉爾則將在牛棚擔任類似上季金恩（Michael King）的角色。

洋基部分成員將於明天（美國時間週六晚上）飛往墨西哥與紅魔鬼隊（Diablos Rojos del Mexico）進行兩場交流賽，是隊史自1968年來首次。布恩也表示，也可能會在球隊前往墨西哥前做出決定，不過《紐約郵報》認為可能性不大。

沃倫。（資料照，今日美國）

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