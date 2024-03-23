MLB》大膽撰文預測道奇沒季後賽可打！ 官網記者分析原因

道奇隊。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新賽季隨著首爾海外系列戰已經展開，官網記者卡斯楚文斯（Anthony Castrovince）也撰文點出新賽季7個大膽預測，而休季積極補強的道奇隊，竟被卡斯楚文斯認為聯季後賽都進不了。

道奇休季簽下大谷翔平、山本由伸，又交易來葛拉斯諾（Tyler Glasnow），加上陣中原本兩名MVP強打貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman），組成「宇宙道奇」。

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卡斯楚文斯指出，要預測道奇無法闖進世界大賽並不大膽，因為道奇過去幾個賽季總是季後賽一條蟲。打完首爾系列賽後，FanGraphs預測道奇打進季後賽的機率為93.5%，意味著有6.5%的機會無法進入季後賽。

卡斯楚文斯表示，道奇如果真的沒有進入季後賽，是因為他們屈服於壓力之下，洛杉磯是美國第二大媒體是市場，道奇休季的操作更讓他們今年的關注度比起以往的紐約或波士頓來得激烈。

此外，大谷翔平、貝茲與佛里曼這3位MVP，只要有人長時間缺陣，也可能是導致道奇無法進入季後賽的原因。卡斯楚文斯點出，大谷剛動完手肘手術，上季末還出現腹斜肌的傷勢，而貝茲與佛里曼都已經超過30歲。

不僅如此，由葛拉斯若領銜的先發輪值也不穩定，他的漫長傷病史，加上山本由伸還未在大聯盟有實績，畢爾勒（Walker Buehler）與克蕭（Clayton Kershaw）都還在從手術中康復；牛棚以現況來觀察也可能隨時出現崩壞，而這點可能比想像中難以立即修復。

再者，國聯西區還有響尾蛇、巨人、教士等勁敵。卡斯楚文斯在文末幽默直呼，「4月8日北美日全蝕將改變人類軌跡，強大的道奇隊突然間忘記怎麼打棒球，別笑，這可能是我唯一一次正確預測棒球的機會！」

其他大膽預測還包含，金鶯狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）以新人之姿獲得美聯MVP，衛冕軍遊騎兵錯失季後賽，運動家表現比預期優異、柯賓（Patrick Corbin）入選明星賽並被當成季中交易籌碼，水手、費城人、藍鳥、皇家與海盜將奪下分區冠軍，以及響尾蛇重返世界大賽並奪冠。

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