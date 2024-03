NBA》傷勢報告出爐！ 鵜鶘球星英葛蘭膝傷至少休兩週以上

英葛蘭。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紐澳良鵜鶘今宣布隊內明星前鋒英葛蘭(Brandon Ingram)傷勢情況為左膝挫傷,將休戰至少2週以上。

昨日面對魔術的第三節比賽中,英葛蘭在一次追防時左腳呈現過度伸直情況,隨後痛苦倒地且沒有辦法自己行走,隨後靠隊友攙扶離場。

賽季繳出場均20.9分、5.1籃板、5.8助攻的英葛蘭將在兩週後重新接受評估,預估將能在賽季尾聲重回比賽,鵜鶘目前戰績43勝27敗,位居西部第6。

